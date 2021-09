Man die zijn vrouw (65) wurgde in Breda, weet niet meer wat er gebeurd is

Agenten doen onderzoek bij appartement (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De man die in juni dit jaar in Breda zijn vrouw zou hebben gewurgd, weet niet meer wat er die avond is gebeurd. Volgens zijn advocaat heeft de man een zwart gat ‘door een combinatie van alcohol en pillen'.

Hans Janssen & ANP Geschreven door

Hij zei dit dinsdagmorgen bij de eerste rechtszaak tegen de 65-jarige verdachte. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de Bredanaar op 13 juni met kracht de keel van zijn even oude echtgenote heeft dichtgeknepen.

Dit gebeurde in het appartement van de vrouw aan de Grimmingestraat in de wijk Hoge Vucht. Het slachtoffer overleed twee dagen later in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

Onderzoeken nog aan de gang

Haar man wordt psychisch onderzocht. Ook is justitie nog bezig met de laatste forensische onderzoeken. Het plan is om de zaak op 26 januari volgend jaar inhoudelijk te behandelen. Op 21 december is er nog een tussentijdse zitting. Tot die tijd blijft de man in de gevangenis.

De politie liet al snel weten dat er sprake was van huiselijk geweld. Ze was naar het appartement van de vrouw gekomen nadat was gemeld dat er een heftige ruzie was geweest.

