Man neergestoken in Den Bosch: derde verdachte aangehouden

De politie heeft dinsdag een 33-jarige man aangehouden die verdacht wordt van de steekpartij in juli aan de Acaciasingel in Den Bosch. Daarbij raakte een 40-jarige man gewond. Vlak na de steekpartij werden ook al een 33-jarige man en een 21-jarige vrouw aangehouden.

De steekpartij gebeurde op een zaterdagnacht eind juli. Het slachtoffer zou ruzie hebben gekregen met de daders, waarna hij werd neergestoken. Hij raakte gewond aan zijn bovenlichaam en werd met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later liet de politie weten dat de toestand van het slachtoffer stabiel was.

Waarschijnlijk betrokken Vlak na de steekpartij heeft de politie de 33-jarige man uit Den Bosch en een 21-jarige vrouw uit Boxtel aangehouden. Volgens de politie hadden zij eerder op die avond buiten op straat contact met het slachtoffer. De man en vrouw werden verhoord. Na een paar dagen werden ze vrijgelaten, omdat de politie geen verdere redenen had om hen nog langer vast te houden. Dinsdag laat de politie weten dat ze nog steeds onderzoek doet naar hun rol in de steekpartij.

De man die dinsdag in Den Bosch is aangehouden, was volgens de politie waarschijnlijk ook betrokken bij de steekpartij. Maar op welke manier, wordt nog onderzocht.

Politie zoekt meer informatie

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de steekpartij. Het onderzoeksteam zit namelijk nog met veel vragen rondom deze steekpartij. Er is sporenonderzoek gedaan, maar dat gaf geen opheldering over wat er precies is gebeurd. Aan mensen die meer weten, wordt gevraagd zich te melden.