500 studenten hebben nog geen kamer en moeten mogelijk stoppen

Ruim 500 internationale studenten hebben nog geen kamer gevonden en wonen nu op een tijdelijke plek. Een groot probleem voor deze studenten omdat zij niet op hun ouders kunnen terugvallen. Als zij namelijk geen kamer vinden, moeten zij misschien noodgedwongen hun studie afbreken.

“Een andere oorzaak klinkt misschien een beetje vreemd. De Brexit zorgt ook voor meer internationale studenten. Studenten die eerst naar het Verenigd Koninkrijk gingen, komen nu hierheen, omdat het daar te duur is geworden.”

Hierdoor is de stroom internationale studenten dus flink toegenomen. Ook andere hogescholen en universiteiten kampen met dit probleem. Er zijn al verschillende creatieve oplossingen bedacht. Zo slapen er studenten op campings, in hotels of bij medestudenten op de bank.