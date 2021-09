Heidy's huis werd verwoest door vulkaanuitbarsting La Palma: ‘Alles is weg’

Heidy Sem en haar vriend Rudiger (eigen foto). vergroot

Heidy van de Vorst (51) uit Veldhoven zag hoe haar huis bedolven werd onder een dikke laag lava. Ze woonde samen met haar vriend Rudiger en 8-jarige zoontje Sem op 200 meter van de vulkaan op La Palma. Haar familie heeft dinsdag ruim 20.000 euro opgehaald.

“Alles is weg. Ons zoontje had zelfs geen speelgoed meer”, vertelt Heidy nog altijd emotioneel. “We hadden een prachtig huis met mooi uitzicht. Het is heel onwerkelijk. Daar heb je dan twintig jaar voor gewerkt. Het is er niet meer.”

Het gezin zit inmiddels veilig in Tijarafe, in een huis van vrienden. Dat plaatsje ligt tientallen kilometers van de nog altijd onrustige vulkaan.

"Ik voelde de trillingen van de vulkaan onder mijn voeten."

Hoe anders was dat die bewuste zondagmiddag 19 september. Heidy was bezig om de koffers in te pakken, omdat de vulkaan steeds onrustiger werd. “Ik voelde de trillingen van de vulkaan onder mijn voeten. Het kwam heel onverwacht”, weet ze. “We hebben alles achter moeten laten. Ik zat hysterisch in de auto.”

Na een nacht in een studio in de buurt vond het gezin een onderkomen in El Paso, zo’n 5 kilometer van de vulkaan. “Dat was niet vol te houden. De vulkaan maakt zo ontzettend veel herrie”, zegt ze. “Je bent continu klaar om op de vlucht te slaan. Dat gaat na een week niet meer, als je net alles bent verloren.”

Inmiddels zit het gezin dus in Tijarafe, waar ze tot december kunnen blijven. Ze beginnen steeds meer te beseffen wat hen is overkomen. “De tranen rollen nog regelmatig over mijn wangen.” Toch zijn er ook steeds meer mooie momenten. Zo heeft haar zoontje maandag zelfs nieuw speelgoed uit mogen zoeken van het opgehaalde geld. “Hij mocht losgaan van me”, benadrukt Heidy. “Hij koos een racebaan, keek naar de prijs en vond die hoog. Hij zei dat hij verder dan ook niks meer hoefde. Dat was zo lief.”

"Ze zijn sterk, maar de ramp komt erg hard bij ze aan."

De donaties voor de crowdfundingsactie stromen nog altijd binnen. Familie in Veldhoven laat weten: “Met veel pijn en op grote afstand zien we hoe onze zus daar aan het overleven is. Ze zijn sterk, maar de ramp komt erg hard bij ze aan. Het is nauwelijks voor te stellen wat ze meemaken. Het kan ook nog erg lang duren voordat de verzekering of de overheid iets voor ze gaat doen.”

Het stel heeft een restaurant bij El Paso: Franchipani. Het was bedolven onder een dikke laag as. Toch ging het afgelopen donderdag weer open. “Het moet verder, zelfs na een vulkaanuitbarsting. We hebben verantwoordelijkheid voor ons personeel.” De gasten steunen haar. “Een hele familie zei dat ze de volgende dag gewoon nog een keer kwamen eten.”

"Het geeft ons zoveel hoop."

Heidy heeft haast geen woorden voor alle steun. “Het geeft ons zoveel hoop. Het geeft ons zekerheid en we kunnen weer opstarten. We gaan altijd door.”

Sinds de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja op 19 september stroomt lava langzaam richting de Atlantische Oceaan. De lavastromen hebben op La Palma bijna zeshonderd woningen, kerken en bananenplantages verwoest. Duizenden mensen op het Canarische eiland met 83.000 inwoners zijn geëvacueerd.

