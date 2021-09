Q-koorts-stichting: 'Niet onderzoeken maar intensieve veehouderij inperken'

Voorzitter Caroline van Kessel van Q-uestion. vergroot

Q-uestion, de stichting voor mensen met Q-koorts, heeft geen goed woord over voor het woensdag gepresenteerde RIVM-rapport over Q-koorts en de eerste coronagolf. Volgens het rapport is er geen verband tussen de twee ziekten. "Ik had deze uitkomst al kunnen voorspellen. We moeten geen onderzoeken doen, maar de intensieve veehouderij inperken. De tijd dringt", meent Caroline van Kessel van Q-uestion.

Volgens het RIVM zijn mensen die eerder Q-koorts hebben gehad niet extra vatbaar voor het coronavirus, zo schrijven ze in hun rapport.

Tijdens de eerste coronagolf viel op dat er veel besmettingen waren in het gebied waar eerder Q-koorts hard toesloeg. Volgens het RIVM werden die mensen vaker getest, waardoor besmettingen sneller aan het licht kwamen. Een ander onderzoek naar het verband tussen slechte luchtkwaliteit en corona loopt nog.

Brabantse lucht

Van Kessel gelooft niet in de conclusie van het rapport, dat Q-koortspatiënten niet vaker corona hebben gekregen dan anderen. "Q-koortspatiënten hadden al eens een virusuitbraak meegemaakt. Die zijn allemaal binnengebleven en hebben zich niet blootgesteld. Ik ben zelf naar Terschelling vertrokken, weg uit de Brabantse lucht." Wat er gebeurd zou zijn als ze dat niet hadden gedaan? Van Kessel vermoedt dat de situatie dan een stuk ernstiger was geweest.

Dat het RIVM onderzoekt of Q-koorts de kans op corona groter maakt, stoort haar. Dat een aangetast immuunsysteem de kans op corona vergroot is namelijk al bekend en dat is waar alle Q-koortspatiënten last van hebben. "Het helpt niet als het RIVM alleen op zoek gaat naar een oorzakelijk verband tussen de twee ziektes. Het zou moeten erkennen dat een nieuw virus gevaarlijk is voor mensen die al een aangetast immuunsysteem hebben. Dat is al uit tal van onderzoeken gebleken."

Olifant in de kamer

Van Kessel is niet verbaasd over de uitkomst. "Bij aanvang van het onderzoek had ik al mijn bedenkingen", zo vertelt ze. Het stoort haar dat de overheid nog onderzoek doet naar de invloed van de luchtkwaliteit op corona, terwijl ze al werk zou moeten maken van het beperken van de intensieve veehouderij. "Als RIVM kun je ook zeggen: 'We kennen de risico's van een slechte luchtkwaliteit, we gaan maatregelen nemen.' Nu ligt er een onderzoek voor de bühne, maar de olifant staat nog in de kamer."

"Een oorzakelijk verband aan proberen te tonen is eigenlijk zeggen: we willen het niet weten. Het is een manier om geen maatregelen te hoeven treffen." En dat terwijl er volgens Q-uestion geen tijd te verliezen is: "Wij vonden het na Q-koorts al welletjes, maar nu iedereen kennis heeft gemaakt met een pandemie zou je denken dat Nederland het risico op een infectieziekte versneld zou gaan verlagen."

