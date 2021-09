Niet meer corona in Q-koortsgebied, volgens RIVM: 'Er werd vaker getest'

Volgens het RIVM zijn mensen die eerder Q-koorts hadden niet extra vatbaar voor het coronavirus. In de eerste coronagolf viel op dat er veel besmettingen waren in het gebied waar eerder Q-koorts hard toesloeg. Volgens het RIVM werden die mensen vaker op corona getest, waardoor besmettingen sneller aan het licht kwamen.

Het gebied rond Uden, Veghel en Sint-Oedenrode werd in 2009 getroffen door de Q-koorts. Precies dat gebied kleurde donkerrood op de coronakaart tijdens de eerste golf in 2020. "Dat kan geen toeval zijn", zei chirurg Ignas van Bebber uit Nuland destijds tegen Omroep Brabant. Volgens hem zijn er twee redenen waarom er zoveel coronabesmettingen in dit gebied waren: