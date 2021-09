Burgemeester denkt dat pyromaan actief is in Oss: 'Iedereen moet opletten'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Scholen hevig geschrokken na branden in Oss: 'Dit moet gewoon stoppen'

"Wat ben je voor iemand dat je dit doet?" Burgemeester Wobine Buijs van Oss is boos, écht boos, over de branden in haar stad. Ze vermoedt dat er een pyromaan actief is. "Dat dit gebeurt, vind ik echt niet kunnen", zegt ze tegen Omroep Brabant.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Buijs begrijpt de zorgen bij de Ossenaren. "Een brand is altijd eng maar als het herhaaldelijke branden op een school zijn… wat doe je dan met kinderen?", vraagt de burgemeester zich af.

Donkere plekken

Ze laat dit niet zomaar over haar kant gaan: er komen maatregelen. Welke? Daar wordt woensdagavond verder over gesproken maar een paar wil de burgemeester wel vertellen. "Rondom scholen wordt gezorgd dat de donkere plekken weg zijn en dat er geen losse dingen staan die in brand kunnen worden gestoken." Wat de politie verder doet, blijft geheim.

Totdat de dader gevonden is, roept burgemeester Buijs Ossenaren op mee te helpen met het speuren naar de dader. "Kijk uit of je iets ziet, want de politie kan het niet alleen. Als we de volgende branden willen voorkomen dan hebben we echt iedereen nodig."

Heterdaad lastig

De daders zijn namelijk niet zomaar gevonden. Het is lastig om een brandstichter op heterdaad te betrappen. Het is niet zo dat je ergens kan gaan staan en de brandstichter op kan wachten, weet ook burgemeester Buijs.

"Het is bijna zoals met vuurwerk. Als je er bent, wordt er niks in brand gestoken. Ben je de hoek om, dan is het zo gebeurd. Dus het is heel lastig om er vat op te krijgen."

App ons!

