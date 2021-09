Scholen hevig geschrokken na branden in Oss: 'Dit moet gewoon stoppen'

De brandweer had het vuur in de John F. Kennedy-basisschool in Oss snel onder controle (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Schoolbesturen in Oss zijn enorm aangeslagen door de recente branden op basisscholen. Scholenkoepel SAAM, waar zowel basisschool John F. Kennedy als de Nicolaasschool in Oss onder vallen, noemt de branden van de laatste weken 'dramatisch'.

De Nicolaasschool in Oss is de derde basisschool in anderhalve week waar brand uitbrak. De schrik zit er goed in, vertelt Edith van Montfort van scholenkoepel SAAM. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is gewoon dramatisch", zegt ze in een eerste reactie. "Dit moet gewoon stoppen."

De schade op de Nicolaasschool is vooral buiten het schoolgebouw, bij de fietsenstalling en de gymzaal. Kinderen kunnen woensdag dus gewoon les krijgen. "De school is niet dusdanig beschadigd dat er geen onderwijs gegeven kan worden", zegt Van Montfort. "Dus dat gaat gewoon door." Maar de schrik zit er behoorlijk in. "Het zijn ook niet alleen scholen. Er zijn veel meer branden in Oss."

"We willen ons concentreren op het onderwijs en op een veilige omgeving voor de kinderen."

Voor nu probeert de scholenkoepel zoveel mogelijk de rust te bewaren. "Dit heeft enorme impact, op de ouders, op de kinderen", vertelt Van Montfort. En natuurlijk op de medewerkers van de scholen. "We willen ons concentreren op het onderwijs en op een veilige omgeving voor de kinderen." Wat al een hele opgave is, nu deze branden er zijn. "Er moet dan zoveel gebeuren om te zorgen dat het onderwijs door kan blijven gaan."

"Goed kijken welk dreigingsgevaar er nu bestaat"

"Dit is zorgelijk. Laat daar geen misverstand over zijn", zegt Archel Kerkhof, bestuurder van Filios. De scholenkoepel heeft vijf locaties in de stad en vier scholen in de omliggende dorpen. "Filios krijgt veel vragen van leraren, ouders en kinderen hoe we hiermee omgaan. We willen natuurlijk de juiste stappen zetten. Maar voordat we dat doen, zullen we goed moeten kijken welk dreigingsgevaar er nu bestaat voor scholen. We moeten zorgen dat we bij de feiten blijven en daarop anticiperen. Anders neem je allerlei maatregelen maar op basis waarvan?"

Kerkhof zit deze woensdag, samen met de andere twee schoolkoepels SAAM en Optimus, aan bij een veiligheidsoverleg op het gemeentehuis van Oss. "Daar horen we van mensen die verstand hebben van veiligheidszaken wat we het beste kunnen doen. Dat gebeurt op basis van gegevens die er zijn."

Het College van Bestuur van scholenkoepel Optimus geeft voorlopig geen reactie op de ontwikkelingen in Oss. Optimus heeft één school staan in de stad Oss.

