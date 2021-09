Campinggasten van De Mosterdpot zijn alwéér alles aan het inpakken

vergroot

“Ik ben er klaar mee, ik kom nooit meer terug”, riep de buurman van Joke op camping De Mosterdpot in Woudrichem afgelopen zomer. “Maar, hij staat er weer hoor.” De buurman, Joke en alle andere gasten moesten afgelopen zomer binnen twee dagen alles inpakken omdat de camping onder water kwam te staan. “Ik heb zelfs mijn zonnebloemen geëvacueerd”, vertelt Ria Krock in haar caravan die weer vol staat met verhuisdozen want de camping moet opnieuw leeg.

Alweer zijn de gasten van camping De Mosterpot alles aan het inpakken. Niet vanwege het hoogwater deze keer, maar omdat op 1 oktober het seizoen voorbij is. “De camping moet dan ontruimd zijn omdat we buitendijks liggen”, vertelt Ria die net als andere gasten opnieuw aan het inpakken is. “Maar, dat weet je als je hier staat, afgelopen zomer was het gekker, soms zelfs een beetje shit." "We kwamen hier op een vrijdag aanrijden en we kregen te horen dat we binnen twee dagen weg moesten zijn. We moesten alles inpakken, de caravans werden weggesleept want hier zou een meter water komen te staan. Dan moet je wel."

Ook Karin wist niet wat haar overkwam tijdens haar eerste seizoen op De Mosterdpot. “Het was enorm balen dat we weg moesten zo middenin de zomer. Vermoeiend om alles weer in te pakken, maar er was ook enorm veel samenhorigheid. Iedereen hielp iedereen, de sfeer was geweldig”, vertelt Karin. Terwijl ze de tassen en dozen opnieuw volstopt bij haar caravan. “Zaterdag komen de trekkers opnieuw en worden alle caravans naar de winterstalling gesleept, maar dat is het normale einde van het seizoen.”

"Ik wilde niet riskeren dat ik al mijn spullen kwijt zou zijn."

“Behalve dat we midden in de zomer weg moesten, heb ik een heerlijk seizoen gehad”, vertelt Joke die bepakt en bezakt bij haar auto staat. Joke heeft inmiddels haar 10e seizoen op De Mosterdpot erop zitten. “Ik heb afgelopen zomer geen moment getwijfeld om mijn spullen in te pakken en om de caravan weg te laten slepen. Ik wilde niet riskeren dat ik al mijn spullen kwijt zou zijn." "Uiteindelijk is het op dit stukje waar ik sta droog gebleven, maar dat wist je niet van tevoren. Het einde van het seizoen raakt mij veel meer dan de ontruiming afgelopen zomer. Nu zien we elkaar een half jaar niet en dat doet veel meer met me.”

Chantal runt op de camping ‘het paviljoentje’ zoals dat wordt genoemd, het is de kantine van de camping. "Het gebouwtje hebben we laten staan, maar we hebben toen wel alles hoog weggezet. Koelingen, tafels, stoelen, het terrasmeubilair. Het was stapelen en stapelen. Niemand wist hoelang het zou gaan duren en dat voelde niet fijn. Nu is alles weer goed, maar één keer in- en uitpakken per seizoen is wel voldoende hoor.”

De camping die voor het laatst in een zomer in de jaren tachtig onder water had gestaan, bleef afgelopen zomer tien dagen lang ontruimd. Daarna kwamen de trekkers en werd iedereen opnieuw naar z’n vast plek teruggesleept. De plekken voor passanten bleven langer leeg op de camping omdat de ondergrond lange tijd te drassig was. Op 1 maart 2022 start het nieuwe campingseizoen. LEES OOK: Camping ontruimd vanwege hoogwater: ‘Het kan hier een meter hoog komen’ Wethouder wordt campingburgemeester: 'Hier staan mensen om van te houden'

