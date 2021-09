11-11 in Kruikenstad gaat door: 'Groen-oranje rook'

Na een veel te lang jaar, kunnen ook Tilburgers zich eindelijk weer in hun favoriete carnavalspak hijsen voor de start van het feest der feesten. Het 11-11-feest in Kruikenstad gaat namelijk door, zo meldt de organisatie donderdagochtend.

“Eindelijk kunnen we weer samenkomen en het mooiste feest van het jaar vieren. 11-11 is dit jaar niet alleen de start van een nieuw carnavalsseizoen, maar ook het moment waarop veel Kruiken en Kruikinnen elkaar na lange tijd weer gaan zien", vertelt een glunderende Patrick Dewez, voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg.

'Onvergetelijk'

Hoe het feest er precies uit gaat zien dit jaar, is nog onduidelijk. In ieder geval is het niet online, maar op locatie. “Het gaat sowieso een onvergetelijke Elf-elf worden”, belooft Dewez.

Zoals altijd zal de 11-11-viering hier in het teken staan van de bekendmaking van de Prins van Kruikenstad. Het motto van carnaval 2021 is ‘Ik zie oe wir war?!' Het groen-oranje feest start dit jaar om half vier op het Willemsplein.

Vorig jaar ging 11-11 in Tilburg niet door, ook niet digitaal. Er werd dat coronajaar zelfs geen prins gekozen.

Tilburg is zeker niet de eerste stad die laat weten dat de start van carnaval doorgaat. Onder andere Den Bosch, Breda en Roosendaal lieten al weten dat het in hun stad doorgaat.

LEES OOK: Fijnfisjenie! In deze steden mogen op 11-11 de carnavalskleren uit de kast