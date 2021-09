Man (54) krijgt parkeerboete en dreigt boa's 'keikapot' te rijden

De politie heeft woensdagmiddag een 54-jarige Tilburger aangehouden nadat hij twee boa's met de dood had bedreigd en ze bijna aanreed. De man was het niet eens met een parkeerboete die hij kreeg aan de Piushaven omdat hij de stoep stond geparkeerd.

De boa's wilden nog met de man in gesprek toen hij boos op ze af kwam lopen, maar daar had hij geen behoefte aan. Hij kwam scheldend op de handhavers af en riep dat hij ze 'keikapot' zou rijden als hij de mogelijkheid zou hebben.

Vanwege deze bedreiging besloten de boa's direct de politie in te schakelen om de Tilburger aan te houden. Maar voordat de agenten er waren, besloot de man in zijn auto te stappen en ervandoor te gaan.

Opzij stappen

De Tilburger reed bijna de handhavers aan toen hij achteruit in hun richting reed. Die moesten opzij stappen om niet geraakt te worden. Omdat de boa's het kenteken doorgaven aan de politie en de richting waarin hij wegreed, kon de man alsnog snel opgepakt worden.

Hij is op de Broekhovenseweg in Tilburg de politie aan de kant gezet. Hij gaf toe dat hij ruzie had met de handhavers waarna hij is aangehouden voor de bedreigingen.