Bewonerscomités maken vuist tegen overlast van asfaltcentrales

Bewonerscomités uit Den Bosch, Eindhoven, Bergen op Zoom en Nijmegen willen gaan samenwerken tegen de overlast van asfaltcentrales in hun stad. In alle vier de steden voeren bewoners actie tegen de uitstoot van kankerverwekkende stoffen en de stank van de asfaltcentrales, grotendeels door recycling van asfalt. Ze denken dat ze samen sterker staan en willen daarom samen optrekken richting Den Haag. Werktitel voor het actiecomité: Asfalt Stinkt Landelijk.

De comités zijn bang dat de uitstoot van voornamelijk benzeen slecht is voor de gezondheid van mensen die in de buurt van de centrales wonen. Ook de stank van het asfalt zorgt voor veel overlast.

Volgens Paul Speckens van het bewonerscomité in Eindhoven kunnen de actiegroepen veel van elkaar leren. “Den Bosch is verder dan Eindhoven en Bergen op Zoom is verder dan Den Bosch. We hoeven het wiel niet allemaal opnieuw uit te vinden."

Volgens Speckens is de verwachting dat er steeds meer asfalt hergebruikt wordt, waardoor de overlast ook toeneemt. De vier comités die zich willen verenigen komen op 12 oktober samen. Dan wordt ook duidelijk of er nog meer comités gaan meedoen, om zo het draagvlak nog groter te maken.

Den Bosch

In Den Bosch worden donderagavond buurtbewoners bijgepraat door gemeente en asfaltfabriek AsfaltNu. Het bedrijf gaat meer vertellen over de nabehandelingsinstallatie die ze gaan bouwen waarmee 90 procent van de schadelijke gassen uit de rookgassen worden gehaald. Begin volgend jaar zou die in gebruik moeten zijn.

De gemeente die de asfaltcentrale onder scherp toezicht heeft gesteld, gaat meer zeggen over de uitkomsten van metingen die zijn gedaan.

Eindhoven

In Eindhoven is er nog geen onderzoek afgerond naar de stoffen die uit de centrale komen. Wel wordt daar op 20 oktober een informatieavond gehouden voor omwonenden over de gezondheidsrisico’s van de asfaltcentrale.

