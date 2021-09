Tijdelijke noodopvang voor 180 asielzoekers in azc Overloon

Het asielzoekerscentrum in Overloon. vergroot

In het asielzoekerscentrum in Overloon kunnen nog eens 180 vluchtelingen extra worden opgevangen. Dit bovenop de achthonderd die er nu al zitten. De gemeente Boxmeer geeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming om 36 stacaravans te plaatsen waarin de vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. Tijdelijk weliswaar, want in mei 2022 gaat het azc dicht.

Boxmeer stelt als voorwaarde dat het niet mag gaan om huisvesting van minderjarige asielzoekers, om asielzoekers uit veilige landen en mensen die op een lijst van overlastgevers staan. De nood is hoog, om die reden plaatst het COA volgende week al de eerste caravans, aldus de gemeente. Uiterlijk 1 november kunnen er vluchtelingen terecht. Huisvesting kan niet in de bestaande gebouwen. Overlast reden voor sluiting

De overlast vanuit het azc is volgens de gemeenteraad zo groot, dat de raad onlangs besloot het centrum per mei volgend jaar te sluiten. "Omdat het Rijk en het COA de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan om de problemen veroorzaakt door een kleine groep asielzoekers op te lossen", zo stelde de gemeenteraad van Boxmeer eerder dit jaar. Met de extra opvang geeft de gemeente Boxmeer gehoor aan de roep vanuit zowel Den Haag als de provincie om meer vluchtelingen op te vangen. LEES OOK: Gemeenten en provincie moeten op zoek naar woonruimte voor vluchtelingen Azc in Overloon moet weg, raad van Boxmeer hakt knoop door Henok wacht in het azc al een jaar op woonruimte, maar nergens is er plek

