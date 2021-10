Vier auto's door brand verwoest op parkeerplaats in Helmond

1/4 Vier auto's zijn in de nacht van donderdag op vrijdag door een brand getroffen op een parkeerplaats in Helmond.

Vier auto's zijn in de nacht van donderdag op vrijdag door een brand getroffen op een parkeerplaats in Helmond. Ook een boom raakte beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting.

Rond kwart over drie in de nacht werd de brandweer gebeld door iemand die in de buurt woont, voor een autobrand aan de Kluisstraat in Helmond. Op een parkeerplaats daar stond de auto in brand.

De brandweer was snel bij de brand aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal in de as werd gelegd. Ook drie andere auto's raakten beschadigd door de brand, net als een boom in de buurt.

Jerrycan

Op de parkeerplaats werd een jerrycan gevonden met brandbare vloeistof erin. De politie gaat er dan ook van uit dat de brand is aangestoken en heeft de zaak in onderzoek.

Een paar weken terug raakten in dezelfde straat ook al drie auto's beschadigd door een brand.