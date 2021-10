Emile Roemer wordt de nieuwe gouverneur van Limburg

Emile Roemer uit Sambeek is voorgedragen als nieuwe gouverneur van Limburg. Dat meldt 1Limburg. De commissaris van de Koning wordt in Limburg gouverneur genoemd.

De voormalig politiek leider van de landelijke SP wordt door de elf leden van de vertrouwenscommissie unaniem voorgedragen. De Brabander is gevraagd voor de functie vanwege zijn bestuurlijke ervaring en grote netwerk.

Roemer volgt Theo Bovens op, hij stapte in april op vanwege een integriteitsaffaire. Een meerderheid van de Provinciale Staten van Limburg leek toen geen vertrouwen meer in hem te hebben. De gouverneur in Limburg was na de oorlog altijd een KVP'er of CDA'er. Alleen waarnemer Johan Remkes was van de VVD.

Roemer was tot juni de waarnemend burgemeester van Alkmaar. Hij heeft ook al wat ervaring in Limburg, hij was eerder al waarnemend burgemeester van Heerlen.

LEES OOK:

Emile Roemer solliciteerde niet op commissarisfunctie vanwege 'bestuurlijke chaos' bij provincie

Verkenners aan de slag: op zoek naar een stabiel bestuur voor Brabant