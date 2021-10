Minder kankerverwekkende stoffen door Asfaltcentrale, bewoners opgelucht

De Asfaltcentrale aan de Veemarktkade in Den Bosch. vergroot

Er lijkt snel een einde te komen aan de overlast die de Asfaltcentrale in Den Bosch geeft aan omwonenden. In februari volgend jaar moet er een installatie gebouwd worden die zeker 90 procent van de stank en gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij het recyclen van asfalt kan wegnemen. AsfaltNu, eigenaar van de Asfaltcentrale, heeft bewoners geïnformeerd tijdens een bijpraatsessie in de Brabanthallen.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Bewoners van de wijk rondom de centrale zien de nieuwe plannen van AsfaltNu als een doorbraak. Jaren vechten ze al tegen het bedrijf dat de normen voor uitstoot van kankerverwekkende stoffen regelmatig overschreed. Toch durven ze, ook na het goede nieuws niet meteen positief te zijn. Ze willen eerst zien en dan geloven. AsfaltNu, die in Den Bosch asfalt recyclet, gaat een installatie bouwen naast de huidige asfaltfabriek. Daar worden de gassen door koolstof gevoerd waardoor kankerverwekkende stoffen en de penetrante lucht worden opgevangen. Juist daarvan hadden de omwonenden heel erg veel last. Zeecontainers met koolstof

In Bergen op Zoom is een proefproject gedraaid met deze innovatieve koolstoffilters. Die pilot was volgens AsfaltNu zeer succesvol. De asfaltcentrale in Den Bosch is de eerste die de nieuwe installatie krijgt. Het zijn zes zeecontainers gevuld met koolstof. De gassen die bij de asfaltverwerking ontstaan worden daar doorheen gevoerd. Uit de pilot bleek dat de stankoverlast met 95 procent afnam, de uitstoot van kankerverwekkend benzeen en PAK’s met respectievelijk 90 en 95 procent. 'Eerst zien dan geloven'

Omwonenden zijn 'niet negatief'. Maar volgens Marlies Germanus van het actiecomité 'Wij willen schone lucht' is het nog te vroeg om positief te zijn. "AsfaltNu moet zich dan wel aan de normen houden. Dat doen ze nu nog regelmatig niet. Ik wil dat ze zich aan de wet houden. Dus eerst zien en dan geloven." De Bossche asfaltcentrale heeft aan de bewoners laten weten dat ze, ondanks de nieuwe installatie, toch nog steeds wil verhuizen naar industrieterrein De Brand 2. Of dat ook gaat gebeuren hangt af van vergunningen. Germanus heeft uiteindelijk ook liever dat de centrale vertrekt van de Veemarktkade. Donderdag werd bekend dat de verschillende actiecomités tegen asfaltcentrales in Nijmegen, Eindhoven, Bergen op Zoom en Den Bosch gaan samenwerken om tegen de overlast van asfaltcentrales te strijden. LEES OOK: Dwangsom als asfaltcentrale te veel kankerverwekkende stoffen uitstoot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.