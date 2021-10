De vernieuwde N69 is eindelijk klaar: 'Hier hebben we 67 jaar op gewacht'

Eindelijk is het zover: de peperdure N69 tussen Lommel en Eindhoven is klaar. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Valkenswaard en Aalst. Zij hebben nu geen last meer van vrachtwagens die dwars door het centrum denderen. Al het verkeer wordt om de twee plaatsen heen geleid.

In 2018 werd de knoop doorgehakt om de N69 te verleggen. De werkzaamheden begonnen in 2019. Twee jaar en 300 miljoen euro verder is het project nu klaar. De 8,5 kilometer lange weg loopt om de twee plaatsen heen. De weg heeft twee aparte rijstroken, stil asfalt en er geldt een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur.

Voor veel inwoners van Valkenswaard en Aalst was de oude weg een doorn in het oog. Het verkeer dat vanaf Eindhoven naar het Belgische Lommel reed, kwam dwars door Aalst en Valkenswaard. Aan de weg liggen veel winkels en huizen. En dat leverde gevaarlijke situaties en overlast op.

De N69 is al sinds jaar en dag een van de meest besproken wegen van Brabant. Volgens burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard zijn er al sinds 1954 plannen om de weg aan te pakken. Na bijna drie kwart eeuw is die oplossing er gekomen.

Bij de opening zaterdagochtend waren buurtbewoners en bestuurders onder wie burgemeester Anton Ederveen aanwezig. "Het is een historisch moment", zegt hij. "Hier hebben we 67 jaar op gewacht. Decennia lang was er veel verkeersoverlast, maar nu is er in het centrum van Valkenswaard ruimte voor fietsers, wandelaars en groen."

De burgemeester ziet in dat het lang heeft geduurd voordat er een oplossing kwam voor de weg. "Er zijn zoveel verschillende partijen betrokken bij dit project. Denk aan gemeente, natuurorganisaties en buurtbewoners. Het duurde lang voor we elkaar vonden. Alleen ga je misschien wel sneller, maar met zijn allen kom je verder."

Ook Dirk Meulendijks van Veilig Verkeer in Valkenswaard is opgelucht dat de weg er is. "De situatie was eerst toch wel gevaarlijk. Er gebeurden links en rechts wat ongelukken, dus we hopen dat dat nu voorbij is."

Hoewel de weg zaterdag is geopend, kunnen auto's er pas vanaf 18 oktober gebruik van maken. Zaterdagmiddag mag er wel over de weg gefietst, gewandeld of geskatet worden. Zo kan iedereen er toch al een beetje van genieten.

