Coronanieuws: coronademonstranten lopen route door centrum Amsterdam

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Coronademonstranten lopen route door centrum Amsterdam.

Toeristen mogen binnenkort Nieuw-Zeeland in, mits gevaccineerd.

'Waarschijnlijk vaccinatieplicht spelers Australian Open '.

03.35 'Waarschijnlijk vaccinatieplicht spelers Australian Open ' Tennissers die januari volgend jaar willen deelnemen aan de Australian Open zullen mogelijk gevaccineerd moeten zijn. Die plicht gaat de organisatie van het grandslamtoernooi waarschijnlijk opleggen, meldt de Australische krant The Age op basis van anonieme bronnen in de sport en bij de overheid. De toernooidirecteur zou zich lange tijd hebben verzet tegen deze eis, uit angst dat topspelers de grandslam zullen mijden. Maar de tennisbond zou gecapituleerd zijn toen bleek dat de deelstaatregering niet te vermurwen was.

03.30 Coronademonstranten lopen route door centrum Amsterdam Tegenstanders van de coronamaatregelen gaan zondagmiddag demonstreren in het centrum van Amsterdam. De actievoerders verzamelen om twaalf uur op de Dam, waarna ze een wandeltocht maken door het centrum. De demonstranten lopen een route van zo'n vijf kilometer. Aan de demonstratie doen meer dan zeventig organisaties mee, laat initiatiefnemer Michel Reijinga weten. Hij organiseerde al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen onder de noemer 'koffiedrinken'.

02.34 Toeristen mogen binnenkort Nieuw-Zeeland in, mits gevaccineerd Alle niet-staatsburgers die Nieuw-Zeeland willen bezoeken mogen het land binnenkort weer in onder voorwaarde dat ze volledig gevaccineerd zijn. De maatregel geldt per 1 november, heeft coronaminister Chris Hipkins zondag aangekondigd. Gevaccineerde buitenlanders die het land binnenkomen zullen echter nog steeds veertien dagen in quarantaine moeten en dienen ook een negatieve coronatest te kunnen overleggen binnen 72 uur na hun vlucht.

00.40 Uitgaanspubliek maakt veelvuldig gebruik van polsbandjes Het uitgaanspubliek in Breda, Zwolle en Leiden heeft zaterdagavond veelvuldig gebruik gemaakt van polsbandjes om toegang te krijgen tot restaurants en cafés. Dat laten horecaondernemers uit deze steden en de organisatie van het Leidens Ontzet weten. In de drie steden hebben zich volgens hen geen problemen met de CoronaCheck-app voorgedaan.

