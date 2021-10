Coronanieuws: 'Vaccineren is geen vrijheidsbeperking', zegt Jürgen Klopp

13.08

Tennisser Matwé Middelkoop is niet verrast over de geruchten dat de organisatie van het Australian Open-tennistoernooi wil dat alle deelnemers gevaccineerd zijn voor de editie van komend jaar. "Wij hoorden dit al in de wandelgangen", zei hij in het radioprogramma 'De Zuidtribune' op Omroep Brabant. "De lokale autoriteiten zijn best wel streng en hebben gezegd: je moet gevaccineerd zijn, anders kom je er in in." Voor de Bredanaar is dit geen probleem. "Ik ben netjes twee keer gevaccineerd en ga de reis maken."