Mathieu van der Poel derde bij debuut in wielerklassieker Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel is zondagmiddag derde geworden bij Parijs-Roubaix. Italiaan Sonny Colbrelli ging er met de winst vandoor. Van der Poel maakte onder barre omstandigheden zijn debuut in de Franse wielerklassieker.

Het was voor het eerst sinds april 2019 dat de koers weer verreden kon worden. Ook dit voorjaar stonden de coronamaatregelen in Noord-Frankrijk het doorgaan in de weg, waarna Parijs-Roubaix werd verplaatst naar het najaar.

Om kwart over elf vertrok het peloton voor de wedstrijd van 257 kilometer, waarvan 55 kilometer over kasseien. De regen kwam zondagmiddag met bakken uit de hemel in Noord-Frankrijk. Dat maakte van de koers over de kasseien een glijpartij waar ook Van der Poel last van had.

Opvolger Gilbert

Colbrelli, die rijdt voor Bahrain, won de sprint van een drietal voor de jonge Belg Florian Vermeersch en Van der Poel. De 31-jarige Italiaan is de opvolger van de Belg Philippe Gilbert, die de klassieker in 2019 won.

Het was voor het eerst sinds 1999 dat een Italiaan de koers won. Toen was Andrea Tafi de beste.

