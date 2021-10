Wilma heeft buitenlandse student in huis: 'Heb totaal geen last van hem'

Wie heeft er een kamer voor een buitenlandse student? Die noodoproep deden Fontys en de TU Eindhoven twee weken geleden. Het kamertekort is groot en vooral buitenlandse studenten vallen vaak buiten de boot. Wilma Dukker uit Best reageerde op de oproep. Sinds een week woont student Andrei bij haar.

Vol trots laat Andrei Vacaru zijn zolderkamer zien. Er ligt een matras op de grond met daarnaast een houten nachtkastje. "Dit is mijn slaapkamer en de plek waar ik studeer. En hiernaast heb ik mijn eigen keukentje."

Andrei komt uit Roemenië. In augustus begon hij met de studie international business in Eindhoven. Maar het lukte hem maar niet om een kamer te vinden. "Mijn ouders zijn de eerste dagen met mij mee naar Nederland gegaan om me te helpen een kamer te zoeken. Maar we vonden niks, ik weet ook niet waarom. We hebben van alles geprobeerd, maar niemand had een kamer voor mij."