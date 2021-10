Sporters Welten, Van Geffen en Voets benoemd tot ereburgers van Brabant

Van links naar rechts: Ina Adema, Lidewij Welten, Margot van Geffen, Sanne Voets en gedeputeerde Stijn Smeulders. vergroot

Amazone Sanne Voets en de hockeysters Lidewij Welten en Margot van Geffen zijn benoemd tot ereburgers van Brabant. Zondagavond kregen zij in het Philips Stadion in Eindhoven de provinciepenning uitgereikt door commissaris van de Koning Ina Adema in de rust van de voetbalwedstrijd PSV - Sparta.

De in Eindhoven geboren en in Valkenswaard opgeroeide aanvaller Lidewij Welten is een van de meest succesvolle hockeysters aller tijden. De gouden hockeymedaille van Tokio is de derde gouden medaille die Lidewij won. De in Tilburg geboren 31-jarige Margot van Geffen pakte in Japan haar tweede gouden olympische medaille. De 35-jarige paralympisch amazone Sanne Voets uit Berghem wist in Tokio goud te prolongeren. Daarnaast behaalde ze nog eens goud voor de individuele dressuur test en pakte zij zilver met de dressuurequipe. Hoogste Brabantse onderscheiding

De provinciepenning is de belangrijkste onderscheiding van de provincie Brabant. Andere Brabantse sporters die de onderscheiding kregen zijn Pieter van den Hoogenband, Anky van Grunsven, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Michael van Gerwen, Jeffrey Herlings, Gerard de Rooy, Ranomi Kromowidjojo, Marianne Vos, Ireen Wüst, Kelly van Zon, Kenny van Weeghel, Rico Verhoeven en Dick Jaspers. LEES OOK: Rico Verhoeven en Dick Jaspers krijgen hoogste onderscheiding in Brabant

