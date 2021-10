Beschieting van huis in Cuijk onderdeel slepend conflict

De beschieting van een huis zaterdagnacht in Cuijk, lijkt onderdeel van een langslepend conflict, waarbij e-bikehandelaren betrokken zijn. Er zouden verschillende aanslagen zijn gepleegd, onder meer vier keer in de wijk Heeswijkse Kampen en op andere plaatsen in Cuijk en Nijmegen.

In het huis aan de Dijkskruin in Cuijk dat zaterdagnacht werd beschoten, woont volgens De Gelderlander de inkoopdirecteur van een e-bikebedrijf in Cuijk.

In een ruit beneden was na de aanslag een kogelgat te zien. "Die kogel is in de werkkamer van het huis terechtgekomen", vertelde een politiewoordvoerster zondagochtend. "Gelukkig is niemand gewond geraakt." De bewoners waren namelijk thuis toen het huis beschoten werd.

Vergelding

Het zou volgens de krant gaan om een vergelding in het criminele circuit. De directeur van het bedrijf stelt in hetzelfde artikel dat daarvan geen sprake kan zijn. Zijn bedrijf maakt e-bikes die gebruikt worden voor onder meer maaltijdbezorging.

In het afgelopen jaar waren er onder meer brandstichtingen bij een locatie van het bedrijf en bij een huis. Ook werden er auto's en bestelbussen van een compagnon en een vriend in brand gestoken. Er zouden al zeker acht gerichte acties zijn geweest.

Auto naar binnen gereden

De meest opvallende aanslag was in januari bij het E-bike Development Center aan de Korvel in Cuijk. De loods van het bedrijf werd door brand verwoest. Dat gebeurde nadat er 's nachts een auto het pand was binnengereden. Alleen het kantoorgedeelte van het bedrijf ontsnapte aan de vlammenzee.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting van het huis en de eerdere aanslagen.

