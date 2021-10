Deze jongen beroofde met een pistool drie andere jongens

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Minderjarige jongen met pistool berooft drie vrienden, wie herkent de dader?

De politie is op zoek naar een jongen die met een pistool drie jongens bedreigde en beroofde in Den Bosch. Het gaat om een jongen van rond de zestien jaar oud. In opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn maandagavond beelden te zien van de dader.

De roof gebeurde op dinsdagnacht 27 juli rond twee uur 's nachts. Een groepje van drie vrienden haalde bij de McDrive wat te eten. Op camerabeelden is te zien dat een van de jongens een bestelling plaatste en op dat moment ook in gesprek was met twee meisjes die voorbij liepen. Daarna kwamen de andere twee vrienden aan bij de bestelpaal. Ze kletsten wat, bestelden en verdwenen uit beeld. "We wilden gewoon wat eten en dan chillen bij een vriend thuis", vertelt een van de slachtoffers. "We stonden een beetje met z'n drieën te praten en te eten toen er een andere jongen bij kwam staan. Niemand kende hem." Jongen pakt pistool

Al snel sloeg de sfeer om. De jongen gedroeg zich agressief. De vrienden probeerden het nog een beetje weg te lachen. Uiteindelijk wist de jongen het groepje zover te krijgen dat ze hem achterop de fiets meenamen. "Hij vroeg waar we heengingen en wilde meeliften. Hij is bij mij achterop gegaan en mijn twee andere vrienden gingen op de andere fiets", herinnert het slachtoffer zich. Met z'n vieren fietsten ze richting Empel, maar bij een appartementencomplex aan Balkbrug Oost ging het fout. De agressieve jongen wilde plotseling alle jongens fouilleren. "Toen haalde hij en pistool uit zijn tasje. Hij schoot een keer in de lucht, zette hem daarna op mijn hoofd en zei: 'Dit is geen grap'", vertelt het slachtoffer. De dader pakte de spullen van de jongens en rende snel weg. Belangrijke getuigen

De politie is hard op zoek naar de twee meisjes die diezelfde nacht bij de McDrive waren en een praatje maakten met een van de jongens. Zij zouden weleens belangrijke getuigen kunnen zijn, dus de politie wil ze graag spreken. Het gaat om een meisje in een roze trainingspak en een meisje in een zwart trainingspak. Ook de dader wordt nog gezocht: Ongeveer zestien jaar oud

Licht getint

Rond de 1,70 meter lang

Brede puntige neus

Zwarte kleren met blauwe ritsen

Fendi pet met zwart FF motief LEES OOK: Schot gelost bij beroving in Rosmalen

