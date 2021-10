A16 weer open na ongeluk, op de weg lagen veel flessen lachgas

De snelweg A16 is maandagavond bij de afslag Rijsbergen urenlang afgesloten geweest. Het verkeer vanuit Breda in de richting van de Belgische grens werd rond acht uur gestremd na een ongeluk waarbij twee auto's betrokken waren. Na de botsing lag de weg bezaaid met flessen lachgas. Het verkeer kon er vanaf halftwaalf weer gebruik van maken.

Rond kwart over acht was er een kop-staartbotsing. Hierbij kwamen 64 kleine cilinders lachgas op de weg terecht. De politie is direct een onderzoek begonnen naar de toedracht van het ongeluk en wie de cilinders vervoerde. Er is voor zover bekend niemand aangehouden.

De twee bestuurders van de auto's zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Na de melding van het ongeval werden ambulance, brandweer en politie ingeschakeld.