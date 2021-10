Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Liever tanken in het dorp dan langs de snelweg: 'Prijzen gaan nergens over'

Een paar minuten omrijden, twaalf euro minder kwijt: voor een volle tank gaan Brabanders graag even de snelweg af. Het verschil in literprijs tussen tankstations aan de snelweg en overige pompen, bijvoorbeeld in het dorp, is enorm. Dat zorgt voor drukte bij goedkopere pompbedrijven. "De prijzen rijzen de pan uit. Ik vind het absurd."

De acht pompen bij het Makro-tankstation in Best worden aan de lopende band gebruikt. "Ik ga altijd hier tanken", zegt een meneer die net zijn auto van een flinke slok benzine voorziet, voor 1.77 euro. "Het is gewoon veel goedkoper dan in de stad."

Een vrouw die net komt aanrijden, komt ook speciaal naar Best om te tanken. "De prijzen stijgen de pan uit. Ik vind het absurd, het gaat helemaal nergens over." Wie bij Best de A58 opgaat, komt al snel een Esso-filiaal tegen. Een flink prijsverschil valt op, ondanks dat je er maar drie minuten over doet om van de Makro-pomp bij de Esso te komen. Op de rood-witte paal van Esso zijn de literprijzen al van flinke afstand te zien: €2,03 voor benzine, €1,74 voor diesel.

"Ik zag de prijs en ik wilde hier niet tanken."

"Het is best duur de laatste tijd", zegt een jongen, die alleen een broodje heeft gekocht in de tankshop. "Ik zag de prijs en ik wilde hier niet tanken." Je auto voltanken langs de snelweg is dus een stuk duurder. "Als ik in de buurt ben, tank ik hier", zegt een man die zijn BMW net heeft volgegoten bij het Makro-pompstation. "Het verschil is mega, dus ik let er wel op."

