Man met vuurwapen overvalt vrouw in haar huis, dader op de vlucht

Bij een woningoverval in Tilburg is dinsdagavond een vrouw lichtgewond geraakt. De politie is op zoek naar de dader.

De overval gebeurde in een huis aan de Hopweg in Tilburg. Rond kwart voor zes kwam die melding binnen bij de politie. Volgens het slachtoffer had de dader een vuurwapen bij zich en dreigde hij daarmee. Hij werkte zich naar binnen

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de dader zich waarschijnlijk aan de deur gemeld. Toen het slachtoffer open deed, werkte hij zich naar binnen. Daarbij raakte de vrouw licht gewond. De dader is vervolgens ook snel weer naar buiten gegaan. Of hij wat heeft buitgemaakt is niet bekend. Het zou gaan om een grote blanke man van rond de twintig jaar. Hij heeft zwart haar en droge een blauw jasje. De politie is nog naar hem op zoek. Ook wordt er een buurtonderzoek uitgevoerd. Iets uit de auto gegooid

De politie heeft later op de maandagavond een rijstrook van de N261 afgezet, naar verluidt om te zoeken naar een voorwerp dat uit een auto is gegooid. Volgens een woordvoerder van de politie zou dat iets te maken hebben met de woningoverval eerder op de avond.

