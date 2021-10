11 tips over brute woningoverval in Steenbergen

21.12

Bij de politie zijn woensdagmiddag elf tips binnengekomen over de overal in Steenbergen. De tips gaan voornamelijk over verdachte situaties en personen in de omgeving van het huis. Ook waren er tips over de witte bestelbus. Ook de fietser die als getuige werd gezocht, heeft zich bij de politie gemeld.

Beelden van de overval: