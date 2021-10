Justitie: opgepakte brandstichter Oss stak ook scholen in brand

De 22-jarige man die vorige week woensdag in Oss werd aangehouden voor het in brand steken van een prullenbak, wordt ook verdacht van twee schoolbranden in Oss. Dat meldt het OM woensdag. Het gaat om een bekende van de politie.

De man zou naast de prullenbakbrand ook verantwoordelijk zijn voor brandstichting bij basisschool Het Baken aan de Vlasakkers op 25 september. Daarnaast is hij verdachte voor de brandstichting bij de Nicolaasschool aan de Koornstraat op 29 september.

Twee weken langer vast

Onder meer op basis van telefoongegevens denkt het Openbaar Ministerie dat de juiste verdachte in beeld is. Wel is verder onderzoek noodzakelijk, benadrukt het OM. Persofficier Janine Kramer: "Zeker bij branden gaat veel bewijs verloren en dat maakt dit soort onderzoeken ook zo lastig."

Of hij ook verantwoordelijk is voor de andere branden is onduidelijk. Dat onderzoek loopt nog. Zo is ook nog onduidelijk of hij verdachte is rondom de brand bij de John F. Kennedy-school. "Daar hebben we nog geen bewijs voor. We sluiten het ook niet uit", vertelt een woordvoerder van het OM. Bovendien wordt hij vooralsnog niet in verband gebracht met een autobrandenreeks in 2019.

De 22-jarige Ossenaar werd aangehouden, omdat hij vorige week woensdagavond op de Molenstraat een prullenbak in brand had gestoken.

Grote onrust

De schoolbranden zorgden in Oss voor grote onrust. Burgemeester Buijs riep vorige week de inwoners nog op om ogen en oren goed open te houden en verdachte situaties meteen te melden bij de politie.

De verdachte blijft twee weken langer vast zitten. Komende woensdag staat hij opnieuw bij de rechter.

