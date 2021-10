Ossenaar (48) leverde meer dan 1000 wapens aan criminelen

Een 48-jarige man uit Oss is opgepakt als hoofdverdachte in een internationaal vuurwapenonderzoek. Dat meldt de politie woensdag. De misdaadorganisatie leverde meer dan duizend wapens aan criminelen.

De politie heeft ook nog een 53-jarige man uit Oss opgepakt. Wat zijn rol precies was, is niet bekendgemaakt.

Op vier adressen in Oss en één in Dinteloord zijn dinsdag doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn ook speurhonden ingezet, op zoek naar wapens. Er is beslag gelegd op een fors geldbedrag, vuurwapens, auto’s en een Harley Davidson. Ook is gezocht naar verborgen ruimtes.

De misdaadorganisatie maakte en leverde omgebouwde vuurwapens. Volgens de politie leverde de organisatie aan criminele groepen in Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Portugal, Zweden en Tsjechië.

Geld en telefoons

Tegelijkertijd hebben agenten in Tsjechië dinsdag doorzoekingen gedaan in drie huizen, voertuigen en een garage. Daar werd van alles in beslag genomen: telefoons, verpakkingen van vuurwapens, administratie, een auto en ook een fors geldbedrag.

Bovendien zijn daar nog eens twee verdachten aangehouden van 37 en 45 jaar oud. De 37-jarige Tsjech wordt ook gezien als hoofdverdachte. De twee worden later overgeleverd aan Nederland.

Potgrond met drugs

Het onderzoek heeft de naam: 26Bridport. Het heeft een lange aanloop. Het balletje begon te rollen in maart vorig jaar. Een lading drugs en wapens uit Uden werd onderschept in Hoek van Holland. De lading, verstopt in potgrond, was onderweg naar Engeland.

In datzelfde onderzoek werd eerder nog een Brabander aangehouden. Een 55-jarige man uit Oss zit sinds zijn aanhouding op 8 juni vast in Duitsland. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.