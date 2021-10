Auto vat spontaan vlam tijdens proefrit in Helvoirt

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

13.03 Auto vat vlam tijdens proefrit in Helvoirt Op de Molenstraat in Helvoirt heeft rond kwart over twaalf een auto vlam gevat. Iemand was bezig met een proefrit in de auto toen er spontaan brand uitbrak. De brand ontstond waarschijnlijk door een technisch mankement. De auto stond toen bij de verkeerslichten ter hoogte van de N65. Het verkeer heeft daar enige tijd stilgestaan vanwege de rook. Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

12.45 Politie roept op om wapens in te leveren Volgende week start een wapeninleveractie om het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. Verschillende politieaccounts in onze regio delen de oproep. Ruim 200 gemeenten doen tussen 11 en 17 oktober 2021 mee aan de inzamelweek waar jongeren anoniem en straffeloos steekwapens kunnen inleveren. Wachten op privacy instellingen...

12.26 Brandstichter Oss (22) nu ook verdacht van branden bij basisscholen De 22-jarige man die vorige week woensdag in Oss werd aangehouden voor het in brand steken van een prullenbak, wordt ook verdacht van twee schoolbranden in Oss. Dat meldt het OM woensdag. Het gaat om een bekende van de politie. De man zou naast de prullenbakbrand ook verantwoordelijk zijn voor brandstichting bij basisschool Het Baken aan de Vlasakkers op 25 september. Daarnaast is hij verdachte voor de brandstichting bij de Nicolaasschool aan de Koornstraat op 29 september.

11.36 Lading vrachtwagen vliegt in brand op de A2 bij Maarheeze De lading van een vrachtwagen vloog woensdagochtend in brand op de A2 bij Maarheeze. Volgens een ooggetuige was de chauffeur op dat moment aan het rijden. Hij heeft zijn voertuig op de parkeerplaats naast de A2 losgekoppeld van zijn truck en belde de hulpdiensten. Bij het blussen kwam veel rook vrij. Volgens de ooggetuige stond de wind van de snelweg af, waardoor de overlast beperkt bleef. De lading bestond uit schroot. De oplegger zal versleept gaan worden als het vuur helemaal gedoofd is. Wachten op privacy instellingen...

11.06 Ossenaar (48) leverde meer dan 1000 wapens aan criminelen Een 48-jarige man uit Oss is opgepakt als hoofdverdachte in een internationaal vuurwapenonderzoek. Dat meldt de politie woensdag. De misdaadorganisatie leverde meer dan duizend vuurwapens aan criminelen. De politie heeft ook nog een 53-jarige man uit Oss opgepakt. Wat zijn rol precies was, is niet bekendgemaakt.

08.36 Flinke files bij Eindhoven, Breda en Den Bosch Rijkswaterstaat meldde woensdagochtend flinke files op de A2 (31 minuten) en A67 (28 minuten) richting Eindhoven. Ook was het aanschuiven op de N2 richting Den Bosch. Daar stond rond kwart voor negen zo'n achttien minuten vertraging. Ook op de A58 tussen Breda en Tilburg was het aanschuiven. Daar stond rond kwart voor negen zo'n 40 minuten vertraging. Tussen Bavel - Tilburg-Centrum West was een ongeluk gebeurd. Regen, ongelukken en de afgesloten A12 zorgden woensdagochtend landelijk gezien voor de drukste ochtendspits tot nu toe dit jaar, meldt de ANWB. Rond 08.30 uur stond er 555 kilometer file in Nederland. "Rond kwart voor acht uur zien we vaak het hoogtepunt van de ochtendspits, maar mede door de afsluiting van de A12 blijven veel files lang staan", zegt een woordvoerder. Wachten op privacy instellingen...

06.30 Vrachtwagen botst op pijlwagen op A67 Een vrachtwagen is dinsdagnacht op de A67 bij Liessel op een pijlwagen gebotst. Het ongeluk gebeurde rond kwart over een. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens een fotograaf met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam uit de richting Venlo. De chauffeur van de pijlwagen werd door ambulancemedewerkers onderzocht. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Het ging mis op de plek waar maaiwerkzaamheden aan de gang waren. De pijlwagen reed daar op de rechterbaan om andere weggebruikers te waarschuwen en de wegwerkers te beschermen. Door de botsing belandde zowel de achteropkomende vrachtwagen als de pijlwagen tegen de vangrail. De snelweg was in de richting Eindhoven enige tijd dicht. Dit vanwege onderzoek en opruimwerkzaamheden. Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk gebeurde op de A67 bij Liessel (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. vergroot

06.30 Verdacht wit bestelbusje in brand in Schaijk Een wit bestelbusje zonder nummerborden is dinsdagavond rond elf uur in een bosgebied bij Schaijk grotendeels uitgebrand. Omstanders zagen het busje staan op de Nistelrooisebaan, ter hoogte van de Palmstraat, en meldden dit bij de politie. Toen agenten bij het busje kwamen, hoorden ze volgens een fotograaf een sissend geluid. Van brand was nog geen sprake. Vlak nadat de politie weer weg was, kwam de melding dat het busje in brand stond. De brandweer kwam om de boel te blussen waarna het busje door een takelbedrijf werd opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het busje. Het deels uitgebrande busje (foto: Kevin Kanters / SQ Vision). vergroot

06.30 Dumping drugsafval in Milheeze Op een zijweg in een bosgebied bij Milheeze zijn dinsdagavond een aantal zakken met potgrond en meerdere jerrycans gevonden. Het lijkt volgens een fotograaf om zakken met potgrond afkomstig van een wietplantage te gaan. De melding van de afvaldumping aan de Kaak kwam iets na tien uur bij de politie binnen. De politie haalde het afval van de weg en vandaag zal de gemeente het verder opruimen. Het gedumpte afval op de Kaak in Milheeze (foto: Walter van Bussel / SQ Vision). vergroot

