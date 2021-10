Gewonden bij kop-staartbotsing op Mierloseweg in Geldrop

16.15

Op de A2 tussen Liempde en Best is rond kwart over vier een ongeluk gebeurd. Een auto botste om onbekende redenen tegen een vangrail en kwam in tegenstelde richting op de vluchtstrook terecht. De bestuurder en een passagier zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. Achter het ongeluk stond enige tijd een file.