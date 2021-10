Meer woningbranden in 'thuiswerkjaar' 2020, vooral in Brabant

Verzekeraars hebben in 2020 voor het eerst in jaren meer schadeclaims na woningbranden ontvangen. Het Verbond van Verzekeraars vermoedt dat dat komt door het vele thuiswerken en onveilige opladers. Brabant kleurt donkerrood op de kaart, van de grote steden springen Breda en Tilburg er uit.

In totaal ging het om bijna 67 duizend claims, tegenover zo'n 65 duizend in 2019. In Brabant ging het om bijna 27.000 branden. Van de grote steden staat Breda op een tweede plaats, net onder Enschede. Na Breda volgt Tilburg en ook 's-Hertogenbosch staat in de landelijke top 5.

Bekijk hier de situatie in Nederland en Brabant: