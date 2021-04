Joey redde zijn dochters (3 en 7) uit brandend huis: 'We zijn alles kwijt'

Wachten op privacy instellingen... De schade aan het huis van Joey is enorm (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Joey redde zijn dochters uit brandend huis

Joey Nijenhuis redde zijn dochters (3 en 7) zaterdagnacht tijdens een hevige brand. Het gezin woonde nog maar drie weken in het huis aan de Mieredikhof in Tilburg. "We hebben helemaal niks meer."

Rond kwart over een ging de rookmelder af. Joey rende naar beneden en deed de deur van de woonkamer open. "Het was een grote vuurzee. Ik heb gauw mijn oudste dochter naar buiten gedragen, die bij mij op de slaapkamer lag."

Daarna ging hij weer terug naar binnen om zijn jongste dochter in veiligheid te brengen. "Door de grote hoeveelheid rook was het heel lastig. Ik was compleet gedesoriënteerd."

Ook haar wist Joey 'met pijn en moeite' buiten te brengen. "Dat was heel heftig. Op zo'n moment komt alle adrenaline naar boven." De jonge meisjes maken het naar omstandigheden goed. "Ze zijn natuurlijk heel erg geschrokken. Dit is een heel heftige tijd voor ze."

"We hadden alles net helemaal opgeknapt."

Extra wrang is dat de vader en zijn dochters nog maar net in het huis woonden. Zichtbaar geëmotioneerd laat hij de foto's van zijn net opgeknapte stulpje zien. "We hadden alles net helemaal mooi gemaakt. Binnen vijf minuten is alles totaal verwoest. Ik weet niet hoe het nu verder moet."

Verslagen staart Joey naar de schade in zijn huis. De bank, het plafond en de kasten: vrijwel alles is zwartgeblakerd. Enkele ruiten zijn gesprongen en dichtgetimmerd. Stukken plafond liggen in de gang. Het huis is voorlopig onbewoonbaar en zal opnieuw flink aangepakt moeten worden. "De moed zakt me echt flink in de schoenen."

"Hartverwarmend dat de buurt voor de hond zorgt."

De buurt ontfermde zich zondagochtend over de hond van het gezin. Joey: "Hartverwarmend dat de buurt voor de hond zorgt." Zo werd er een water- en voederbakje voor chihuahua Charelle neergezet. Joey wist het dier zaterdagnacht namelijk wel kruipend naar buiten te brengen, maar het beestje ontsnapte daarna. Het lukte buurtbewoners niet om het dier te vangen. Uiteindelijk wist het gezin het dier pas zondagochtend rond elf uur mee te nemen.

De brand is volgens Joey vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de stekker van de iPad of het apparatuur zelf. De vader had, terwijl hij de kinderen redde, veel rook ingeademd. Hij is samen met de kinderen voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer wist overigens ook nog een hamster te redden.

