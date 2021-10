Nu nog regen, wind en guur herfstweer, maar het wordt beter

Het is een natte, druilerige herfstdag in Brabant. Met veel wind en veel regenbuien die over de provincie trekken. Maar we moeten nog even volhouden, dan wordt het vanaf donderdag nog even prachtig herfstweer, belooft Diana Woei van Weerplaza.

"We moeten nog even door de zure appel heen bijten", zegt de meteorologe. "Vandaag ligt er nog een lage drukgebied dat voor veel wind en regen zorgt, maar later vanmiddag trekken de buien weg." Het wordt dan ook direct wat beter: "Vanavond is het droog en staat er ook minder wind." Omdat de lucht wel nog heel vochtig is, kan er op sommige plaatsen dan mist ontstaan, waarschuwt Woei.

Donderdag is dan een stuk beter dan woensdag: "Vanaf morgen is er echt een ander weertype. Eerst nog wat mistig misschien. Maar op steeds meer plekken breekt de zon daar doorheen." Het wordt ongeveer 17 graden donderdag.

Nóg mooiere herfstdagen

En dat is nog maar een opmaat naar de vrijdag en zaterdag. Zo mogelijk nóg mooiere herfstdagen waar we ons op mogen verheugen. "Vrijdag en in het weekend hebben we te maken met een hoge drukgebied", legt Woei uit. "Dan is er weinig wind en een drogere lucht." Geen mist meer dus, maar wel volop zon. "De zon is dan al vroeg te zien, en die schijnt de hele dag volop." Perfecte dagen dus om er lekker op uit te trekken. "Er komen echt mooie herfstdagen aan."

Zondag is het ook nog lekker, al haalt die dag het niet meer bij de vrijdag en zaterdag. "Zondag is de lucht weer iets vochtiger, dus dan wordt het wel weer wat mistig. De zon gaat dan ook iets vaker schuil achter de bewolking. Dan is het weer ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar."

