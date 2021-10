Kinderen testen speelbos in de Efteling

Wie kunnen er nu beter een nieuwe speeltuin testen, dan kinderen? Het nieuwe speelbos Nest! van de Efteling is daarom stevig onder de loep genomen door de leden van de Speeltuinbende, een initiatief van de stichting het Gehandicapte Kind.

Een van de testers was de 8-jarige Duncan. Hij is gehandicapt en zit in een rolstoel, maar dat houdt hem geen moment tegen. "Het allerleukst vond ik de wiebelbrug in het vlonderpad", vertelt hij. "En het groene pad met de hobbelige houten balken. Daar kon ik lekker overheen crossen."

Testers van de Speeltuinbende Daarom werden de testers van de Speeltuinbende uitgenodigd. Dat is een club van kinderen met en zonder handicap, die simpelweg door ergens te gaan spelen, uitprobeert of een speelplek ook voor iedereen geschikt is.

Bij het testen van het speelbos is gelet op verschillende aspecten. Natuurlijk op hoe goed je er kunt spelen, maar ook informatievoorziening en sociale en fysieke toegankelijkheid.

Rolstoelglijbaan en verhoogde zandbakken

Ook in de ontwerpfase van het Nest! heeft de stichting het Gehandicapte Kind al advies gegeven over de toegankelijkheid van het nieuwe speelbos. Zo is er een rolstoelglijbaan, verhoogde zandbakken, maar ook prikkelarme plekken waar kinderen iets meer rust kunnen vinden.

Deze zomer werd het officieel geopend. "Het voelt erg volledig dat de Speeltuinbende ook een eindadvies mag geven. En hun reactie is erg positief", zegt Henk-Willem Laan, de directeur van stichting het Gehandicapte Kind.

En daar zijn ze bij de Efteling dan weer heel blij mee. "Het is mooi dat de Speeltuinbende het naar hun zin had in Nest! en dat het is goedgekeurd. Er is maandenland heel hard gewerkt om dit speelbos zo toegankelijk mogelijk te maken voor kinderen met en zonder beperking. En met deze test vallen alle puzzelstukjes op hun plek", zegt Fons Jurgens, de algemeen directeur van het pretpark.

Nest! is in de Efteling te vinden tussen de attracties De Vliegende Hollander en de Game Gallery.

Afgelopen zomer werd het speelbos geopend: