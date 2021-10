Hoe de drugsmaffia Freddy's scheenbeen opensneed en zijn garage inpikte

Was Freddy T. (40) écht een doodsbang slachtoffer dat zijn garagebedrijf af moest staan aan een drugsbende of deed hij gewoon mee? De Rijenaar zegt dat hij gedwongen werd, maar waarom bakte hij dan gewoon frietjes voor de laboranten? Die vragen kwamen voorbij in het hoger beroep over het megadrugslab dat eind 2018 werd ontdekt in Rijen. Woensdag vroeg de aanklager opnieuw een jarenlange celstraf tegen Freddy T.

Verdachte Freddy had een traumatische jeugd. Hij werd jarenlang seksueel misbruikt, ontspoorde zelf ook en kwam diverse keren met de politie in aanraking.

In de zomer van 2006 ging het volledig mis. Freddy was barman in Turnhout. Hij zou daar ruzie hebben gekregen met een prostituee: Marita Schoenmakers. De vrouw verdween en werd vermoord teruggevonden in een maisveld bij Chaam: doodgestoken. De politie pakte Freddy. Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 16 jaar cel. Hij ontkent de moord tot op de dag van vandaag.

Nadat hij twee derde van straf had uitgezeten kwam hij voorwaardelijk vrij. Hij mocht weer langzaam wennen aan de vrijheid. Freddy begon een garagebedrijf in 2016. Hij streek neer in een vervallen leerlooierij in de Vincent van Goghstraat in Rijen.

'Ik heb kleine kinderen'

Daar kreeg hij een klant die hij nog kende uit de gevangenis in Dordrecht. “Ik heb zijn remblokken gemaakt. De man wilde een vat stallen bij mij op het terrein. Ik vroeg: 'Waar is dat vat voor?' Hij zei: 'Dat hoef je niet te weten'. Ik moest geen vragen stellen”, zei de Rijenaar woensdag tegen het hof. Er bleek aceton in te zitten, een stof die ze gebruiken voor het maken van synthetische drugs.

Later stalde een andere man twee auto's bij hem. In de zomer van 2017 kwam een hele container. Wie die mannen waren wil Freddy nog steeds niet zeggen.

"Man 1 en man 2", zei hij in de rechtszaal. Hij is bang voor represailles. "Ik heb kleine kinderen, ik ga hun leven niet in de waagschaal leggen."

Dunschiller in been

Dat najaar stonden ineens zes man bij hem op zijn terrein. “Ze gooiden me op mijn bureau. Ik werd door vier man vastgehouden. Broekspijp omhoog en eentje sneed in mijn been met een dunschiller. Het bloedde erg. Ik heb er een doek omheen gedaan.” Op zijn eerste rechtszaak in Breda had Freddy verontwaardigd zijn diepe beenwond getoond aan de journalisten die achter hem zaten. Foto's van de wond zitten in het dossier.

Maar bij het Openbaar Ministerie zijn ze kritisch. ‘‘Het kan. Maar het kan net zo goed een brandwond zijn”, zei de aanklager.

Bedrijf overgenomen

Dat geweld had een doel. “Ze zeiden dat alles van hen was”, zei Freddy. Het was een vijandige overname van zijn bedrijf. Er kwamen daarna nog meer spullen binnen. De mannen kregen ook de sleutel van de poort. Maar waarom belde Freddy de politie toen niet, desnoods anoniem, vroeg het gerechtshof. Dat wilde hij absoluut niet. “Ze zouden anders mijn familie wat aandoen, vrouw en kinderen. Ik was pas buiten, wilde niet terug naar binnen.”

Het gerechtshof was kritisch over dat de verdachte niks ondernam. “U liet het maar gebeuren."

Gouden duo

Freddy deed ook niets toen twee Tilburgers opdoken op het terrein van het garagebedrijf. Het waren Rob en Willem, alias Het Gouden Duo. Twee Tilburgse topkoks uit de drugswereld. Ze gingen in het ondergrondse lab aan de slag en bleven een nachtje in de caravan slapen die op het terrein stond. Daar gaven ze Freddy 200 euro voor.

Freddy hielp tegen betaling met sjouwen en tillen van vaten en gasflessen. Ook de kelder in waar de drugs gekookt werden. Maar hij blijft benadrukken: “Ik wist niet wat ze aan het doen waren. Ik zit niet in die wereld."

Frietjes

“Best vriendelijke mensen", noemde Freddy ze. Hij gaf ze wel eens wat te eten. “Ik had een vriezer staan met eten. Ik bakte ook wel frietjes." Eind maart 2018 zeiden de mannen dat ze olie maakten waar je speed mee kon maken. Rob en Willem zijn vorig jaar tot ieder tien jaar veroordeeld voor labs in Rijen, Baarle-Nassau en Zevenaar.

De aanklager in hoger beroep vindt voor Freddy een straf van 7,5 jaar cel geschikt. Precies wat de rechtbank in Breda hem al oplegde. Het kan niet anders dat hij wist waar hij mee bezig was. Dat hij gedwongen werd is een bewering zonder bewijs, was de boodschap.

'Genoeg geweest'

De advocaat van Freddy was verbaasd over de hoge strafeis. Hij vindt het vrij logisch dat zijn DNA in het lab is gevonden. Als je de ladder nam naar de kelder, zat je onder de chemische stoffen. En drinken brengen betekende automatisch vuiligheid op je kleren. Maar het is nog geen bewijs is dat hij meehielp. Hij vergeleek de zaak met het lab in Baarle-Nassau dat een jaar eerder was ontdekt, in een kalverstal.

De boer daar had dezelfde Rob en Willem over de vloer en was doelwit van mogelijk dezelfde daders die hem een pistool op zijn hoofd zetten. Maar deze verdachte kreeg 240 uur werkstraf wegens medeplichtigheid. Waarom hier dan zo zwaar straffen? “Alles werd hem afgenomen. Begrijpt u de wanhopige positie waarin hij zat? Freddy is slachtoffer. Hij heeft verkeerde keuzes gemaakt.”

De advocaat vindt dat Freddy zijn lesje wel heeft geleerd. Hij zit al drie jaar in voorarrest. “Het is genoeg geweest." Over twee weken beslist het gerechtshof.

LEES OOK:

Drugslab Rijen, Freddy T. moet 7,5 jaar de cel in

Drugskoks bekend als 'gouden duo' moeten tien jaar de cel in