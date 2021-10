foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws uit Brabant.

10.00 Borstelwagen op zijn kant na botsing in Tilburg Een borstelmachine is donderdagochtend op zijn kant beland na een botsting met een auto in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond tien over acht aan de Zevenheuvelenweg. Niemand raakte gewond. Volgens een ooggetuige zag de automobilist de machine over het hoofd. Op het moment van het ongeluk was de machine de weg aan het borstelen. Een bergingsbedrijf heeft de machine weer op de wielen gezet. foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

09.38 Jongen (13) zwaargewond bij ongeluk in Valkenswaard Een 13-jarige jongen is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Valkenswaard. Volgens een ooggetuige is het slachtoffer in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht op de kruising van de Heidalen met de St Antoniusstraat. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

09.26 Fietser gewond bij aanrijding in Nieuwkuijk Een fietser is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelauto in Nieuwkuijk. Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht op de Venbroekstraat. De fietser is volgens een fotograaf met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Iwan van Dun / SQ Vision. vergroot

09.21 Vrouw botst tegen boom in Boekel Een vrouw is donderdagochtend tegen een boom gebotst aan de Grimmekamp in Boekel. Ze is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Volgens een ooggetuige speelde de mist een rol. De vrouw reed in een Jeep. Volgens de ooggetuigewas de brandweer daarom wat langer bezig om haar uit de auto te bevrijden. Wachten op privacy instellingen...

08.02 Meer dan een uur vertraging op de A59 door ongeluk Op de A59 richting Den Bosch staat donderdagochtend een enorme file. Bij Drunen-West is namelijk een ongeluk gebeurd. De vertraging is meer dan een uur, zo meldt de ANWB. Wachten op privacy instellingen...

07.30 Inbreker gepakt in café Roosendaal De politie heeft afgelopen nacht een 37-jarige inbreker op heterdaad betrapt in Roosendaal. De man probeerde in te breken bij een café aan de Boulevard. Een getuige zag dat hij 's nachts rond kwart voor een via een raam het cafe was binnengegaan en belde de politie. De man zit nog altijd vast. De politie doet onderzoek.

06.30 Chauffeurs wakker gemaakt en weggestuurd langs snelwegen Weginspecteur Robert van Rijkwaterstaat had het er woensdagavond laat en woensdagnacht maar druk mee: vrachtwagenchauffeurs die hun truck hadden stilgezet langs een toerit of op de vluchtstrook langs de snelweg om te rusten. Gevaarlijk en verboden. Onder meer op de A67, tussen de afslag Asten en de afslag Liessel in beide richtingen, en op de A58 bij Tilburg wekte de weginspecteur verschillende chauffeurs om ze vervolgens weg te sturen. Het is een probleem dat al veel langer bestaat. Chauffeurs benadrukken steeds weer dat er volgens hen te weinig parkeerplaatsen zijn waar ze hun vrachtwagens voor langere tijd stil kunnen zetten. LEES OOK: Vrachtwagenchauffeurs veroorzaken problemen bij snelwegen, een chauffeur aangehouden Politie stuurt 28 slapende vrachtwagenchauffeurs weg, trucks stonden geparkeerd op de vluchtstrook Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen...

