Bus belandt met zijn neus in de greppel in Haaren

13.20

De politie heeft woensdag wietkwekerijen gevonden in drie huizen in Bergen op Zoom en Putte. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt.

In een huis aan de Schaepmanstraat in Putte vonden agenten op de bovenverdieping twee kamers die ingericht waren als hennepkwekerij. Er zijn 100 hennepplantjes geruimd.

Aan de Augustalaan in Bergen op Zoom waren meerdere kamers in gebruik als kweekruimtes. Hier stonden 325 niet aangeplante hennepplantjes.

Het tweede adres in Bergen op Zoom was aan de Van Oldenbarneveldstraat. Daar was een kamer op de bovenverdieping ingericht als kweekruimte, in een andere kamer stond een kweektent. In totaal zijn er 234 hennepplanten weggehaald. De woningcorporatie heeft per direct de huur opgezegd.