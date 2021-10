Waterschap De Dommel waarschuwt voor valse facturen

09.21

Een vrouw is donderdagochtend tegen een boom gebotst aan de Grimmekamp in Boekel. Ze is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Volgens een ooggetuige speelde de mist een rol. De vrouw reed in een Jeep. Volgens de ooggetuige was de brandweer daarom wat langer bezig om haar uit de auto te bevrijden.