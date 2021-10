Fort uit Tachtigjarige Oorlog staat op instorten: 'Er moet iets gebeuren'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Fort Crèveceur in Den Bosch staat op instorten

Fort Crèveceur ten noorden van Den Bosch staat op instorten. Al jaren wordt gestreden voor behoud van dit stuk geschiedenis, maar tot op heden is er niks gebeurd. Het fort is nu voorgedragen voor de lijst van zeven meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa.

"Elk jaar dat er niks gebeurt gaat het fort verder achteruit. De stenen vallen gewoon uit de muren", vertelt Karel Loef van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut. "De gemeente Den Bosch en het Ministerie van Defensie liggen al jaren met elkaar overhoop over het behoud van het fort. De gemeente wil het onderhoud betalen, maar wordt door Defensie tegengewerkt", aldus Karel. "Het gaat niet om een restauratie die miljoenen euro's kost. De werkzaamheden om het erfstuk te behouden voor instorten kost hooguit een paar ton." Omdat het een militair oefenterrein is, heeft de gemeente geen bevoegdheid om de eigenaar van het rijksmonument te dwingen om maatregelen te nemen.

"Ondertussen spoelt er steeds meer cement tussen de stenen uit."

Fort Crèvecoeur maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie en speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Het hele terrein beslaat veertig hectare aan militair erfgoed, zoals aarden wallen met grachten, kazematten (bunkers) een kruitmagazijn en een sluis. Vooral het kruitmagazijn en de bunkers verkeren in een zeer slechte staat. In 2010 is er een overeenkomst getekend om het rijksmonument in stand te houden. Tot op heden is er niks gebeurd. "Er zijn al talloze rapporten geschreven en onderzoeken gedaan, maar ondertussen spoelt er steeds meer kalk tussen de stenen uit", vertelt Huibert Crijns van Erfgoed 's-Hertogenbosch. "Als de sluitsteen van het gewelf van de kruitopslag los raakt, stort het hele monument in."

"Het Ministerie van Onderwijs en Cultuur moet het Ministerie van Defensie tot de orde roepen."

Erfgoedvereniging Bond Heemschut voert actie richting het Ministerie van Defensie voor het behoud van Fort Crèvecoeur. Het fort is voorgedragen voor de Europese lijst van zeven meest bedreigde erfgoedlocaties. Ook de gemeente Den Bosch maakt zich zorgen over dit rijksmonument en steunt de actie om het fort te redden. De Bossche wethouder Huib van Olden hoopt dat alle nationale en zelfs Europese aandacht er toe leidt dat het Ministerie van Defensie in actie komt. "Het Ministerie van Onderwijs en Cultuur moet het Ministerie van Defensie tot de orde roepen, maar die laatste heeft er geen geld voor over en doet dus niks", aldus Karel Loef van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut. "Ongelofelijk, omdat de gemeente Den Bosch wil mee betalen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.