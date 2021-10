Center Parcs krijgt eerste glijbaan met looping

Links de glijbaan met loopings en rechts de bandenglijbaan (beeld: Center Parcs). vergroot

In Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven komt een waterglijbaan met een looping. Dat heeft het park donderdagmiddag bekendgemaakt. Volgens het park is het een primeur in de Benelux. Ook gaat het park een nieuwe bandenglijbaan bouwen.

De Aqualoop begint op dertien meter hoogte. Je stapt op een plateau in een glazen buis. Als je op een knopt drukt, telt de glijbaan af en dan verdwijnt de grond onder je voeten. Vrije val

Je maakt een vrije val van elf meter en vervolgens maak je de looping. Een erg lang ritje is het niet. Je bent in nauwelijks vier seconden door de tachtig meter lange glijbaan heen gesuisd. De nieuwe glijbaan maakt overigens geen volledige looping, zoals in een achtbaan bijvoorbeeld. Het gaat om een zogenaamde ‘dropside’ glijbaan. "Stiekem ga je net niet over de kop. Door de snelheid voelt dat wel zo", vertelt woordvoerder Martijn Thabak van Center Parcs. "Glijbanen met een echte looping bouwen, is haast niet mogelijk. Daar zitten te veel risico's aan", vervolgt de woordvoerder. "Dan moet je bijvoorbeeld een heel harnas aan als bescherming tegen de g-krachten." Bandenglijbaan

Vanuit dezelfde starttoren kun je straks ook in de Aqua Racer bandenglijbaan. "Het is een parcours van bijna 130 meter dat je in een razend tempo op een band aflegt", zo belooft het park. En voor de echte kenners: de baan heeft een hellingspercentage van 9,2 procent. De twee glijbanen moeten in april 2022 klaar zijn. Het is onderdeel van een veel grotere verbouwing van het park. In februari is een start gemaakt met het vernieuwen van alle 739 cottages. Inmiddels zijn 231 van die huisjes klaar. Ook de entree krijgt een opknapbeurt.

