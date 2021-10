Bedrijven op hoede voor cyberaanvallen: 'Vandaag VDL, morgen een ander'

In het afgelopen halfjaar waren al drie Brabantse bedrijven het slachtoffer van cyberaanvallen. Hackers legden de computersystemen van De Mandemakers Groep in Waalwijk en Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout plat. Donderdag was het de beurt aan industrieconcern VDL in Eindhoven. Het bedrijfsleven in Brabant is op zijn hoede.

"Het is diep triest dat juist VDL hierdoor wordt getroffen", zegt Eveline Meister, directeur van MKB Eindhoven. "Dit zal zeker voor een schrikeffect zorgen bij de ondernemers. Ik begreep dat het behoorlijk heftig is. Ben benieuwd hoeveel bestanden van toeleveranciers ook zijn geïnfecteerd. Dit gebeurt uitgerekend in de maand van cybersecurity."

Volgens Meister worden ondernemers voldoende gewaarschuwd voor cybercrime. "Het gaat een keer gebeuren, je weet alleen niet wanneer. VDL is een groot bedrijf. We denken dat er bij een klein bedrijf minder te halen valt. Maar het zal je maar overkomen."

"Als MKB Eindhoven proberen we ondernemers hiervoor te waarschuwen en daarnaast bieden we webinars en trainingen aan. Aan de ene kant zullen ondernemers nu bezorgd zijn, maar aan de andere kant zijn er nog andere belangrijke zaken. Zoals het personeelstekort, het tekort aan materialen en de gasprijzen. De prioriteiten verschillen per ondernemer."

Heeft de cyberaanval bij VDL andere ondernemers weer wakker geschud? "Als het goed is zat de schrik er al goed in", zegt Jan van Mourik van ondernemersvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland. "Naast VDL hadden we eerder dit jaar aanvallen op Hoppenbrouwers Techniek en De Mandemakers Groep. Dat zijn niet de minste bedrijven. Er zijn bedrijven die zeven keer per dag worden aangevallen. Je kunt je nog zo goed beveiligen, maar dan is het nog de vraag of het voldoende is."

De komende maand geeft VNO-NCW Brabant Zeeland voorlichting aan ondernemers in Tilburg en haar eigen leden. "Dan vertellen medewerkers van Hoppenbrouwers Techniek over de cyberaanval die bij hun plaatsvond. We hopen dat andere ondernemers daarvan leren en hun eigen computersysteem tegen het licht gaan houden. Vandaag VDL, morgen een ander."

LEES OOK:

Cyberaanval raakt VDL, deel van het bedrijf ligt plat

Zo voorkom je dat jij slachtoffer wordt van gijzelsoftware

Hackers leggen computersysteem Mandemakers plat, keukenbedrijf onbereikbaar

Grote cyberaanval treft ook Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout