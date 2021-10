Geen sinterklaasintocht in Raamsdonksveer dit jaar

Foto: Sint Elisabethparochie vergroot

De traditionele sinterklaasintocht in Geertruidenberg-Raamsdonksveer gaat dit jaar niet door. Dat laat de gemeente weten aan Omroep Brabant. Het is daarmee de enige plaats in Brabant waarvan nu al vaststaat dat de intocht niet doorgaat.

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen worstelen veel gemeenten met de intocht. Veel gemeenten zien de intocht als 'doorstroomevenement' en die zijn toegestaan, maar de verwachte toeloop van mensen baart sommigen toch zorgen. Eerder blies Roosendaal de sinterklaasintocht om die reden af, maar na kritiek werd later besloten de intocht toch door te laten gaan. Besluit van comité

Nu laat de gemeente Geertruidenberg weten ook af te zien van een traditionele intocht in Geertruidenberg-Raamsdonksveer. Als alternatief duiken er overal 'pop-uppieten' op. Dat is hetzelfde als in 2020. Volgens de gemeente is het besluit om in Geertruidenberg-Raamsdonksveer geen intocht te doen genomen door de organisatie, Stichting Sint-Nicolaascomité Geertruidenberg-Raamsdonksveer. Het comité was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. In het dorp Raamsdonk is wel een intocht, op het plein De Oude Melkhaven. Bekijk hier de situatie rondom de sinterklaasintocht in jouw gemeente:

