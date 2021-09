Coronaregels gelden voor iedereen, maar elk evenement moet zelf beslissen

Marathon in Eindhoven voor corona (archieffoto). vergroot

De marathon in Eindhoven gaat door, maar de sinterklaasintocht in Roosendaal niet. De intocht in Westerhoven gaat wél door, maar 11-11 in Oeteldonk weer niet. Net als het Oktoberfest in Tilburg. Iedere organisatie moet zich aan dezelfde coronamaatregelen houden maar toch nemen ze allemaal een andere beslissing. Kenny Meesters van de Universiteit van Tilburg weet hoe dat komt.

Met eenzelfde set coronamaatregelen nemen verschillende evenementen toch verschillende beslissingen.

De Marathon in Eindhoven gaat gewoon door, zo liet de organisatie al weten. Zónder coronacheck-app want het evenement geldt als een zogenaamde doorstroomlocatie, ook voor het publiek.

De organisatie van de intocht van de Sint in Roosendaal denkt daar weer anders over. Die wordt ook dit jaar weer afgelast, want een coronacheck bij het toestromende publiek is niet te doen, vinden ze.

Om diezelfde reden gaat ook 11-11 in Oeteldonk niet door. "Op dit moment wordt een fysieke opening met duizenden mensen op de Parade door de gemeente gezien als een evenement en is de organisatie verplicht om alle bezoekers te controleren. Dat is voor ons een onmogelijke taak", zei de woordvoerder van de Oeteldonkse Club daarover.

Ook de organisatie van het Oktoberfest in Tilburg heeft besloten hun feest nog een keer een jaar uit te stellen. Dat had een binnenfeest moeten worden, maar de organisatie durft het niet aan. "De gemeente kon ons nog niet zeggen hoeveel mensen we binnen mogen laten", legt Alex Boonmann uit. "En daarnaast merkten we ook wel terughoudendheid bij ons publiek. Om het verlies beperkt te houden, zou het evenement moeten uitverkopen, maar ook om onze reputatie te beschermen. Je wil niet een soort half feest organiseren. Daar hebben we dan volgend jaar nog last van."

"De overheid zegt alleen wat de regels zijn."

Dezelfde set coronamaatregelen en toch telkens een andere afweging dus. Docent Kenny Meesters van de Universiteit van Tilburg kijkt er niet van op. "De overheid zegt alleen wat de regels zijn, verder mag iedereen zelf weten hoe hij daar invulling aan geeft." En met ruim 17 miljoen Nederlanders is het onmogelijk om voor iedereen exact voor te schrijven wat er wel of niet mogelijk is.

Vervolgens is het aan iedereen die iets wil organiseren, om te bedenken hoe je dat binnen die kaders zou kunnen doen. "Dan heb je het over creativiteit, of ondernemerschap", vertelt Meesters. "En het hangt er ook van af wat je wil bereiken en met wie. Kun je bijvoorbeeld veel online doen, of heb je voldoende kapitaal om je evenement naar bijvoorbeeld een grotere ruimte te verplaatsen of extra mensen in te huren?"

Tenslotte is het ook nog de vraag wat je als organisatie wil. Wil het publiek weer naar jouw evenement en durf je dat risico te nemen? "Dat je het mág organiseren, dat is je juridisch indekken. Maar dat is nog geen morele afweging", zegt Meesters. "Er zijn ook mensen die zich nog niet zo op hun gemak voelen. Dat zien we op de universiteit ook. Studenten die ook als ze gevaccineerd zijn, toch liever niet in een collegezaal met 75 anderen zitten."

