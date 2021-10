Vliegtuigspotters genieten van laatste vlucht KDC-10: 'Uniek toestel'

Het Ministerie van Defensie nam donderdagmiddag afscheid van de KDC-10. Het tanker- en transportvliegtuig landde na een afscheidsvlucht voor het laatst op Vliegbasis Eindhoven. Een mooie dag voor vliegtuigspotters, die massaal op de vlucht en het daaropvolgende watersaluut waren afgekomen.

"Een uniek toestel, want hij heeft een motor in de staart", zo omschrijft liefhebber Werner van der Wiel het driemotorige vliegtuig. Licht gespannen kijkt hij op zijn telefoon, waarop hij via een vliegtuigradar kan volgen waar de KDC-10 zich bevindt. "Het is een bijzondere dag vandaag", zegt hij glunderend.

Dat vindt ook Jaap, die speciaal voor de afscheidsvlucht vanuit Den Haag naar de vliegbasis is gereden. "Je moet er wat voor over hebben, maar het levert ook een hele hoop mooie plaatjes op."

Het vliegtuig steeg iets voor twaalf uur op en bijna twee uur later, na een vlucht over onder meer Leeuwarden, Schiphol en de Brabantse vliegbases Woensdrecht, Gilze-Rijen en Volkel, landde de KDC-10 weer in Eindhoven.

Zo ziet de afscheidsvlucht eruit vanuit de lucht: