Cyberaanval bezorgt VDL ook vrijdag nog flinke kopzorgen

Ook vrijdag zullen er nog problemen zijn bij VDL door de cyberaanval waar het bedrijf donderdag door getroffen werd. Grote delen van het bedrijf zullen naar alle waarschijnlijkheid nog plat liggen.

Er is op dit moment nog geen verandering in de situatie, zegt een woordvoerder van VDL.

De cyberaanval raakt de algemene bedrijfsvoering. Op meerdere locaties van VDL kan niet of maar gedeeltelijk worden geproduceerd. Dat geldt ook voor locaties in Eindhoven en omgeving.

De problemen begonnen afgelopen nacht. Wat de cyberaanval precies behelst, is nog altijd onduidelijk.

15.000 medewerkers in 19 landen

Verdeeld over negentien landen werken ruim 15.000 medewerkers voor VDL. Het bedrijf is actief op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van toeleveringen, bussen en eindproducten. Ook zet VDL bij VDL Nedcar in het Limburgse Born auto's in elkaar. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.

