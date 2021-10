Fietser gewond na botsing in Sint Anthonis

13.02

Bij politiecontroles in Roosendaal, Rucphen, Tholen en Bergen op Zoom is donderdag in een auto vijf kilo hennep ontdekt. De bestuurder van deze auto, een 55-jarige man uit Bergen op Zoom, is aangehouden. In een andere auto werd 500 gram hennep gevonden.

In Rucphen probeerde een bestuurder aan de controle te ontkomen. Daarop zetten agenten de achtervolging in. Op de Amarildijk in Roosendaal werd een bestelauto geraakt en gingen de bestuurder en een passagier ervandoor. Zij wisten te ontkomen, maar hun identiteit is volgens de politie bekend. In de achtergelaten bestelbus werd amfetaminepasta en hennep ontdekt.

Bij de bestuurder van een buitenlandse huurauto namen agenten vier mobiele telefoons in beslag genomen voor nader onderzoek.

In totaal werden 125 voertuigen aan de kant gezet en gecontroleerd.