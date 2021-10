Man met kruisboog aangehouden in Bergen op Zoom

12.04

Een man is donderdagavond aangehouden nadat hij rond halfnegen met een kruisboog rondliep op de Burgemeester van Hasseltstraat in Bergen op Zoom. Het wapen is door de agenten in beslag genomen. De 20-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. Enkele uren later werd hij vrijheid gelaten. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.