06.30 Politie onderzoekt meerdere brandstichtingen in Woensel De politie onderzoekt vrijdagochtend vroeg meerdere brandstichtingen in stadsdeel Woensel in Eindhoven. Het gaat onder meer om een schuur die in brand werd gestoken aan de Gerretsonlaan. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Meerdere brandstichtingen in Woensel: politie op zoek naar dader

06.00 Scooter opgeblazen: omwonenden opgeschrikt door enorme knal Bewoners van de Grotestraat in Waalwijk werden donderdagavond rond kwart over elf opgeschrikt door een enorme knal. Een elektrische deelscooter bleek te zijn opgeblazen met zwaar vuurwerk, zo meldt een fotograaf. Brokstukken van de scooter lagen verspreid over de straat. Brandweer en politie kwamen naar Waalwijk. Foto: Iwan van Dun / SQ Vision. vergroot

